FIFA to introduce new loan regulations



La Fifa ha annunciato importanti novità per il trasferimento dei calciatori con la formula del prestito. Che avranno una durata massima di un anno, senza la possibilità di sub-prestare il giocatore in questione a un terzo club.Introdotto anche un limite numerico: dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023 ogni club in qualsiasi momento della stagione può avere al massimo 7 calciatori professionisti tesserati in prestito e altrettanti dati in prestito; dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 il limite massimo scenda a 7; poi dal 1° luglio 2024 a 6. Inoltre, in qualsiasi momento di una stagione, un club può avere al massimo 3 calciatori professionisti in prestito da un altro club e viceversa.Queste nuove norme non valgono per i giocatori di età pari o inferiore a 21 anni e per i prodotti del settore giovanile.Il nuovo regolamento entrerà ufficialmente in vigore dal prossimo 1º luglio 2022 e ogni nazione avrà tre anni di tempo per adeguarsi.