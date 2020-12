Una sostituzione aggiuntiva per i calciatori che subiscono commozioni cerebrali. E' quanto ha stabilito L'IFAB (International Football Association Board) e comunicato dalla Fifa in una nota ufficiale: a partire da gennaio 2021 partirà un periodo di prova per questa nuova norma, introdotta con il fine di tutelare la salute dei giocatori che subiscono colpi alla testa, al contempo non dare svantaggi tattici alle squadre.



L'approccio:



- impedisce a un giocatore di subire un’altra commozione cerebrale durante la partita, dato che più incidenti con trauma cranico possono avere conseguenze molto gravi;

- fa passare il messaggio che, in caso di dubbio, il giocatore viene sostituito ma non c’è svantaggio numerico o tattico dando priorità alla salte;

- riduce la pressione sul personale medico affinché effettui una rapida valutazione;

- è semplice da utilizzare e può essere applicato a tutti i livelli di gioco, compresa quella parte di calcio che non prevede medici o personale medico qualificato disponibile in loco.



Inoltre, confermata l’estensione della norma che consente un massimo di cinque sostituzioni nelle competizioni nazionali fino al 31 dicembre 2021 e per le competizioni internazionali fino al 31 luglio 2022.



In conclusione: discussioni – come noto – si sono tenute anche a proposito dei falli di mano e sono state fatte considerazioni relative al fuorigioco e sugli ultimi sviluppi del VAR, in particolare in relazione a innovazioni future che potrebbero includere sistemi più convenienti per consentire agli organizzatori di competizioni con budget più limitati di essere in grado di utilizzare la tecnologia.