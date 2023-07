FIFAe @Gamers8GG - The FIFAe Finals 2023 Two giants unite for the biggest event in FIFAe history!



Over $3 million prize pool

6 to 19 July

Three World Champions#FameYourGame pic.twitter.com/MkCfyEzNR4 — FIFAe (@FIFAe) July 1, 2023

Nuova svolta per il mondo. Lesi terranno dal 6 al 19 luglio a, capitale dell', ma le novità non finiscono qui. Ufficiale la partnership con(festival di giochi ed esports) che permetterà di realizzare l'evento più grande nella storia del circuito competitivo di FIFA, con tre titoli mondiali in palio e un, un incremento impressionante rispetto agli 1,2 milioni della precedente edizione.- Le FIFAe Finals 2023 si uniranno a Gamers8: The Land of Heroes, il più grande festival di giochi ed eSport del mondo, quest'estate in una partnership storica che include un nuovo montepremi record per i partecipanti e intrattenimento di prima classe per i fan per migliorare l'esperienza per l'intera community.La collaborazione mira a guidare la crescita globale degli eSport calcistici dando alla scena il palcoscenico più grande possibile. Riunirà l'intera scena FIFAe per competere nella FIFAe Club World Cup 2023, nella FIFAe Nations Cup 2023 e nella FIFAe World Cup 2023, tutte presentate da Gamers8.Tutte le informazioni, compresi i gruppi per le rispettive competizioni, sono disponibili su FIFA.GG.Le finali FIFAe forniranno una piattaforma per i migliori club, nazioni e giocatori di EA SPORTS FIFA 23 del mondo per mostrare le loro abilità e dare fama al loro gioco tra il 6 e il 19 luglio. Per celebrare la partnership, il montepremi dell'evento per le finali FIFAe 2023 è stato aumentato da 1,2 milioni di dollari dell'anno scorso a 3 milioni di dollari. Ospitato a Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita, Gamers8, organizzato dalla Saudi Esports Federation, si svolge per otto settimane durante l'estate e presenta le migliori squadre e giocatori del mondo di vari titoli di gioco."Questa partnership con Gamers8 segna un nuovo capitolo nell'evoluzione di FIFAe", ha affermato Romy Gai, Chief Business Officer di FIFA. “Mettendo in mostra la nostra forza negli eSport e nei giochi, questa collaborazione ci consentirà di costruire la più grande piattaforma in cui i giocatori potranno mostrare le proprie abilità, interagire con la community di FIFAe e ispirare le generazioni future a perseguire la loro passione. Con FIFAe il nostro obiettivo finale e la nostra ambizione è continuare a far crescere gli eSport di calcio insieme a tutte le persone coinvolte attraverso tutti i confini allo stesso modo.La comunità locale ha costantemente messo in mostra il suo talento FIFAe a livello globale negli ultimi anni. L'Arabia Saudita è uno dei pochissimi paesi ad avere due ex campioni del mondo FIFAe ed è stata tra le prime nazioni a partecipare alla prima edizione della FIFAe Nations Cup™ nel 2019. In qualità di paese ospitante, la nazionale dell'Arabia Saudita si qualifica automaticamente per la FIFAe Coppa delle Nazioni 2023."Siamo orgogliosi di collaborare con FIFAe e portare le finali FIFAe a Gamers8, ha aggiunto Ahmed Al Bishri, vice amministratore delegato della Saudi Esports Federation. “Questo evento storico riunirà la comunità di FIFAe e promuoverà la crescita degli eSport a livello locale e globale. La nostra partnership con FIFAe non solo fornirà un palcoscenico per i migliori giocatori di FIFAe del mondo, ma promuoverà anche lo status di Gamers8 come il principale festival di eSport al mondo".Alle finali FIFAe 2023, i migliori 24 club, nazioni e giocatori del mondo si sfideranno per la gloria finale per essere incoronati campioni del mondo del rispettivo torneo dopo un lungo processo di qualificazione stagionale. La FIFAe Club World Cup 2023 si svolgerà dal 6 al 9 luglio, la FIFAe Nations Cup 2023 dall'11 al 14 luglio e la FIFAe World Cup 2023 dal 16 al 19 luglio.L'intero evento sarà trasmesso in live streaming sui canali FIFAe.