Il Brasile è di nuovo campione del mondo. Back to back della nazionale esportiva verde oro, che vince la FIFAe Nations Cup 2023 a Riyadh, in Arabia Saudita, bissando il successo della scorsa edizione. Il Brasile si è imposto in finale contro l'Olanda, portando a casa il trofeo e 300mila dollari del montepremi complessivo da un milione.



Altra buona prova dell'Italia, che come l'anno scorso si ferma in semifinale: Francesco 'Obrun' Tagliafierro, Raffaele 'ErCaccia' Cacciapuoti e Danilo 'Danipitbull' Pinto, i tre player azzurri hanno ceduto contro l'Olanda, hanno comunque confermato il piazzamento tra le migliori 4 nazionali d'Europa.