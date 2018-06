Stallo in Federcalcio per la poltrona di presidente. Giancarlo Abete (appoggiato da Lega Pro, Dilettanti, Arbitri e Assocalciatori) avrebbe la maggioranza dei consensi col 73%, ma non potrà ricandidarsi perché ha già fatto tre mandati. Infatti il prossimo 10 luglio il Consiglio nazionale del Coni approverà il nuovo Statuto, che limita a tre il numero massimo di mandati per i presidenti delle federazioni sportive.



Intanto sei club di Serie A (Juventus, Inter, Roma, Napoli, Atalanta e Torino) chiedono di posticipare alla stagione 2019/2020 l'introduzione delle squadre B in Serie C. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Figc le ascolterà ma non cambia idea e vuole far partire il progetto subito.