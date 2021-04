Tra Figc e Uefa, si alza lo stipendio di Gabriele Gravina. Ieri il Consiglio Federale ha deliberato sui compensi previsti per gli incarichi federali e comunicato: "In ossequio al principio della trasparenza e a quello della corretta amministrazione cui si ispira l’agire della Federazione e dei suoi Settori, il Consiglio Federale ha deliberato di riconoscere un compenso predeterminato per l’attività e per la responsabilità derivante dal ricoprire determinati ruoli (presidente del Club Italia, presidente del Settore Giovanile e Scolastico, presidente del Settore Tecnico e presidente dell’AIA). L’argomento è stato preventivamente trattato anche con il CONI, che ha dato il suo benestare".



LE CIFRE - Ma di quanto sale il compenso di Gravina? A rivelare le cifre è l'edizione odierna de Il Fatto Quotidiano. Il presidente federa, fino ad ora, percepiva un'indennità di 36mila euro lordi l'anno: ora, si legge, si arriverà fino a un massimo di 240mila euro lordi, ai quali vanno sommati i 150mila euro l'anno derivanti dalla nomina dello stesso Gravina all'interno dell'Esecutivo UEFA, per un totale di 390mila euro.