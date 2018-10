Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc, ha parlato a Rai Sport prima del fischio d'inizio di Italia-Ucraina: "Il mondo del calcio è particolare, sono entrato con molta circospezione: abbiamo avuto alcune problematiche, ma siamo andati avanti. Gravina? C'è una candidatura che vanta un appoggio forte, ha preparato un programma completo di cui il calcio ha bisogno, ma le cose non fi sanno dalla sera alla mattina. Genova? Questa città ha sempre avuto in sé la forza per risollevarsi, lo farà un'altra volta".