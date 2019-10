Intervenuto in collegamento da Roma nel corso del 'Festival dello Sport' di Trento, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha dichiarato: "Siamo stati in grado e capaci di mettere insieme le energie giuste per canalizzare quell'entusiasmo che è stata l'arma vincente di questa prima fase. L'architettura di tutto è la Federazione, collaboratori che hanno dato il massimo. Abbiamo superato momenti di grande difficoltà. Dopo la Svezia c'era depressione in tutto l'ambiente, siamo partiti con difficoltà. La maglia azzurra è unione, e anche quella verde ha avuto riscontri positivi. In 24 ore abbiamo venduto tutte quelle a disposizione. Voglio però precisare una cosa: la maglia verde sarà la terza maglia. Non vogliamo speculare sulla maglia, ma sfruttiamo attività commerciali. Basti pensare che gli arbitri costano 50 milioni di euro.