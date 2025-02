Getty Images for FIGC

ha rilasciato un'intervista al Corriere del Mezzogiorno nella giornata di lunedì 24 febbraio parlando, tra le altre cose, degli stadi che saranno utilizzati per l'Europeo 2032 che verrà disputato tra Italia e Turchia e del nuovo format della UEFA Champions League in vigore dalla stagione in corso.- "Sono fiducioso, anche se dobbiamo accelerare., siamo a buon punto. Ciò non toglie che sul tema degli impianti servirebbe un impulso deciso da parte del Governo e del Parlamento per snellire la burocrazia e facilitare il finanziamento di nuove strutture odi opere di rinnovamento. È uno dei temi che ho inserito nel programma e anche uno dei più urgenti" ha spiegato il Presidente della FIGC, rieletto lo scorso 3 febbraio, per il terzo mandato.

- ": il riconoscimento del tax credit per investimenti virtuosi nei settori giovanili e nelle infrastrutture; il reinvestimento di una percentuale dei proventi delle scommesse sul calcio, con destinazione vincolata in investimenti nei settori giovanili, nel calcio femminile e nell’impiantistica, associando percorsi di contrasto alla ludopatia; una diversa e più efficiente forma di agevolazione fiscale per le società che scelgono di tesserare calciatori di primo livello residenti all’estero" ha poi proseguito.

- ", tanto che la UEFA sta già pensando di vendere i diritti per i sei anni successi a quelli già contrattualizzati. L’inevitabile contrazione delle risorse televisive sarà l’argomento dei prossimi anni, bisogna prenderlo come uno sprono a rinnovarsi, anche trovando" ha spiegato Gravina, soddisfatto del nuovo format della maggiore competizione europea per club ma anche convinto di poter trovare ulteriori soluzioni, ancora più attrattive.