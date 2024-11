Figc, Gravina: "Per la Serie A più autonomia del modello Premier'

Getty Images for FIGC

"L'autonomia stabilita dalla proposta Figc di nuovo Statuto per la Serie A va "ben oltre quella della Premier League presa a modello".Lo ha ribadito il presidente della federcalio,, a conclusione del suo intervento che ha aperto l'assemblea straordinaria per la riforma dello Statuto."Per affrontare le nuove sfide abbiamo ritenuto giusto adeguare lo Statuto della federazione per un nuovo equilibrio federale che si basa su due principi: rispetto e responsabilità", ha detto Gravina, come riporta l'Ansa."L'assemblea di oggi è uno strumento credibile, qui c'è democrazia - ha aggiunto -. Ognuno di voi oggi è chiamato a esprimere la propria opinione sulla proposta di riforma che vuole rinnovarsi attraverso i due principati detti: rispetto e responsabilità, senza queste due caratteristiche non ci può essere democrazia, ma solo un tentativo di prevaricazione del più forte sul più debole".

Parlando del rispetto Gravina ha spiegato come negli ultimi mesi "sia mancato". "Abbiamo assistito a riunioni ufficiali e non dove i linguaggi e i concetti espressi non si sono ispirati a fair play - ha proseguito -. Il campo della politica federale è diventato un bersaglio di infamie e dossieraggi, ma diamo tempo al tempo. Io però mi vergogno per coloro che agiscono così".