Prima della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, il presidente della Figc Gabriele Gravina è intervenuto a Rai Sport: "Bellissima notizia le parole di Spadafora, ha pronunciato un grande impegno come previsto trasformando la quarantena in soft. Una bella notizia non solo per noi dirigenti ma per tutti gli appassionati di calcio.



Europei? Questa sera avremmo dovuto affrontare in questo stadio la Svizzera. Oggi è una giornata importante per l'Italia perché la Uefa ha confermato la gara con la Turchia all'Olimpico come inaugurale per gli Europei. Una grande notizia per il calcio italiano".