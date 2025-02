Figc, Gravina rieletto presidente con il 98,68% dei voti: è il terzo mandato

Getty Images for FIGC

L'Assemblea elettiva della Figc che si è svolta a Roma ha portato alla riconferma alla presidenza di Gabriele Gravina. Terzo mandato per il presidente federale, eletto con il 98,68% dei voti (481,084 su 487,500), mentre il resto sono state schede bianche.

CONSIGLIERI FEDERALI - Dall'Assemblea di Roma sono stati nominati anche Stefano Campoccia (vicepresidente dell'Udinese), Giuseppe Marotta (presidente dell'Inter) e Francesco Calvo (Managin Director Revenue & Institutional Relations della Juventu) come Consiglieri della Figc per la Serie A. Per la Serie B eletto Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, mentre per la Lega Pro Daniele Sebastiani, presidente del Pescara.

LE PAROLE DI GRAVINA - "Dobbiamo continuare il nostro percorso e centrare gli obiettivi di cui il calcio ha bisogno. Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo".