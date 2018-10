Rischia di essere durata poco più di 24 ore l'idea di vedere Massimo Moratti come prossimo presidente della Figc. Più si avvicina la scadenza del termine per presentare la propria candidatura, più cresce la probabilità che alla fine sia solo uno il nome per cui poi si andrà a votare, quello di Gabriele Gravina. Oggi la Lega Pro ha ufficializzato all'unanimità la candidatura del suo numero uno, un appoggio che vale per ben il 63 per cento dei consensi. Gravina, inoltre, può contare anche sull'appoggio di Lnd, Aia e Assoallenatori.



MORATTI ASPETTA - Al momento Moratti non ha ancora fatto passi indietro, dopo essere stato spinto alla candidatura da Andrea Agnelli. Oggi l'ex presidente dell'Inter ha spiegato: "Sono un po' sorpreso, ma voglio parlare con Agnelli per capire perché voglia candidare me". Moratti rischia però di non avere neanche l'appoggio della Lega di Serie A al completo, la sua rincorsa su Gravina parte in salita.



GRAVINA CHIAMA MAROTTA - Oggi ha parlato anche lo stesso Gravina, dopo l'ufficializzazione della sua candidatura, e si è soffermato sul possibile ingresso di Beppe Marotta nella nuova Figc: "È vero che ho sentito Marotta, ritengo che nella mia idea di Club Italia una figura come la sua servirebbe. Un top manager come Marotta sarebbe l'ideale".