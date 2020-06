Laha redatto il documento ‘Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19’.Un documento di 40 pagina che ha l'obiettivo di definire Linee Guida organiche e omogenee per la pianificazione, l'organizzazione e la gestione della disputa di gare dei campionati professionistici a porte chiuse.- Definire Linee Guida organiche ed omogenee che consentano la pianificazione, organizzazione e gestione della disputa di gare dei campionati professionistici in modalità a porte chiuse per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.- Individuare azioni di mitigazione dei rischi per la sicurezza dei calciatori, degli staff, degli arbitri e degli addetti ai lavori.- Indicare le categorie dei soggetti ammessi all’organizzazione di gare in modalità a porte chiuse.- Strutturare una configurazione omogenea degli Stadi e dei percorsi di accesso alle zone di attività.- Organizzare ed ottimizzare le procedure di allestimento e gestione della produzione televisiva delle gare.- Favorire il coordinamento delle attività per le strutture incaricate dell’organizzazione e gestione della sicurezza.Leggi qui tutto il documento.