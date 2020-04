Secondo quanto riferisce un'agenzia Ansa, la FIGC non avrebbe raggiunto alcun accordo sulle date della ripresa del campionato di Serie A e non avrebbe ricevuto nemmeno indicazioni in merito, in occasione dell'incontro del 22 aprile scorso col Ministro dello Sport Spadafora. La Federcalcio fa sapere che l'esigenza di avere comunicazioni sull'argomento arrivano dalla Lega di A e precisa che tali "fughe in avanti sono ritenute dannose per il calcio italiano".