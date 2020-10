Il consigliere della Figc, Pietro Lo Monaco ha concesso una breve ma importante intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss parlando della possibilità di vedere rinviata la sfida fra Juventus e Napoli in programma questa sera a Torino. Il club del patron De Laurentiis non è ancora partito per la città piemontese dopo il provvedimento di isolamento dell'ASL che ha messo il gruppo squadra in quarantena. "Juve-Napoli sarà rinviata. Si va verso questa strada: la circolare del 2 ottobre della Lega Calcio parla chiaro. Il provvedimento della ASL è legittimo, la norma è chiara”.