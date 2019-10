La Corte Sportiva di Appello ha deciso di revocare la squalifica comminata a Walter Mazzarri dopo l'espulsione (doppio cartellino) in Parma-Torino, permettendogli di partecipare regolarmente alla seguente sfida con il Napoli, ma la Figc non ci sta ed è pronta a riaprire la questione: "un pericoloso precedente a cui possono appellarsi le società per ogni allenatore espulso e squalificato", questo il pensiero della federazione viste le motivazioni addotte dal Codice di giustizia sportiva (la squalifica diretta dopo l’espulsione era automatica solo per i calciatori, ma non per tutti gli altri tesserati, tecnici compresi).



Per questo, riferisce La Gazzetta dello Sport, il presidente della Figc Gravina ha presentato ricorso per revocazione, chiedendo l'annullamento della sentenza: "un palese errore di fatto" quello della Corte Sportiva di Appello , che non avrebbe considerato un aspetto presente nell'art. 3 del codice rubricato "rapporti tra il codice e le altre fonti normative", secondo cui in due diversi comma si evidenzia la volontà del legislatore del codice di giustizia di volersi conformare alle norme internazionali della Fifa (nuovo 'Disciplinary Code' introdotto a metà luglio dalla Fifa, secondo cui la squalifica è automatica anche per gli allenatori espulsi dal campo).



Una situazione analoga, sottolinea Gazzetta, si è già presentata in questa stagione: il 22 settembre Giampiero Ventura, tecnico della Salernitana, è stato espulso e squalificato per una giornata, revocata dalla Corte Sportiva di Appello dopo il reclamo di Lotito e rideterminata in ammonizione. In quel caso, non ci fu ricorso da parte della Federazione.