Figc: riunione tra Gravina, Casini e i club di Serie A per la riforma dei campionati

Il calcio italiano lavora alla riforma dei campionati. Questa mattina nella sede della Figc a Roma si sono trovati il presidente federale Gabriele Gravina, il numero uno della Lega calcio Lorenzo Casini e i dirigenti delle squadre di Serie A.



Sul tavolo c'è una possibile riduzione delle squadre professionistiche. Al momento sono 100: 20 in Serie A, 20 in Serie B e 60 in Serie C divise in tre gironi da 20. Se ne riparlerà nell'assemblea in programma il prossimo 26 gennaio e nel Consiglio Federale dell'11 marzo.