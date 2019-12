Il capo della Procura della Federcalcio Giuseppe Pecoraro si è appena dimesso, comunicando la propria decisione a Gabriele Gravina, presidente della FIGC. La federazione ha diramato una nota in cui parla di "dimissioni dall'incarico per motivi personali".



LA NOTA - Questa la nota con cui la FIGC ha salutato Pecoraro: "​Il Procuratore Federale Giuseppe Pecoraro ha rassegnato oggi le dimissioni dall'incarico per motivi personali. L’ex Prefetto di Roma, subentrato a Stefano Palazzi, era stato nominato a capo della Procura Federale FIGC nel corso del Consiglio Federale del 31 agosto 2016. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha ringraziato Giuseppe Pecoraro per il lavoro proficuo svolto con reciproca soddisfazione in questi anni, formulando nello stesso tempo i migliori auspici per il futuro.

Nato a Palma Campania il 20 marzo 1950 e laureato in giurisprudenza, Pecoraro ha ricoperto nella sua carriera una serie di incarichi importanti: nel 1994 è nominato Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno, quindi Prefetto di Prato e successivamente di Benevento; dal 2001 al 2007 ha prestato servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, prima come Capo della segreteria del Capo della Polizia e successivamente come Vice Capo della Polizia preposto all'attività di coordinamento e di pianificazione. Dal 2007 al novembre 2008 è capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. È stato prefetto di Roma dal 2008 al 2015".