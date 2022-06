La FIGC e la Federcalcio messicana hanno firmato un accordo, nella giornata di ieri, per lo sviluppo del gioco in entrambi i paesi. Tante le figure di spicco presenti al momento dell'accordo, con Gabriele Gravina - presidente della Federcalcio italiana - e Yon De Luisa - presidente della Federcalcio messicana - come massimi esponenti per entrambi i paesi. Ad accompagnarli c'erano anche Lorenzo Casini e Mikkel Arriola, rispettivamente presidente della Lega Serie A e della Liga MX.



OBIETTIVI COMUNI - L'accordo avrà una validità di due anni, e l'obiettivo è quello di avviare attività mirate come lo scambio di conoscenze per migliorare tutti i vari programmi di formazione. Inoltre, saranno creati seminari per incrementare le conoscenze competenze su "temi quali Management dello Sport, Marketing, Medicina dello Sport, Responsabilità Sociale, Integrity, Fair Play Finanziario, Diritti Tv e Tecnologia". In aggiunta, saranno promossi incontri sia tra squadra di club che tra nazionali.