La FIGC e Sky hanno trovato l'accordo per la cessione dei diritti televisivi del campionato femminile di Serie A. Le gare saranno quindi trasmesse in diretta dalla tv satellitare come confermato nel suo comunicato ufficiale dalla stessa federazione italiana.



ILCOMUNICATO

Sky ha siglato un accordo pluriennale con la FIGC, con l’obiettivo di sostenere e sviluppare ulteriormente il calcio femminile in Italia e garantirne la visibilità attraverso la trasmissione di una partita a settimana del campionato di Serie A e una programmazione dedicata per approfondire un movimento in costante crescita negli ultimi anni, come dimostra anche la qualificazione della Nazionale al Mondiale 2019.



COME FUNZIONA - La Serie A è il massimo campionato italiano di calcio femminile, dal 2018-19 è organizzata dalla FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio. Le 12 squadre partecipanti si affrontano in un girone con partite di andata e ritorno per un totale di 22 giornate. Si inizia con l’anticipo di venerdì 21 settembre 2018, sino all’ultimo match del 20 aprile 2019. La squadra campione d’Italia in carica è la Juventus. Attualmente sono 8 le società di Serie A e Serie B maschile che presentano anche la squadra femminile: oltre alla Juventus, Atalanta Mozzanica (Bergamo), Fiorentina Women’s, Sassuolo, Chievo Verona Valpo, Milan, Roma e Women Hellas Verona, alle quali si aggiungono Comunale Tavagnacco (Udine), Pink Sport Time (Bari), Orobica Calcio Bergamo e CF Florentia (Firenze), queste ultime due neopromosse dalla Serie B.