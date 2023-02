Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Stasera riprenderà in prima serata su Rai 2, programma televisivo condotto da, in cui la giornalista intervista personaggi della politica e del mondo dello spettacolo senza filtri, facendo scoprire al pubblico alcuni loro lati nascosti. Uno dei protagonisti della puntata è, seconda carica dello Stato le cui dichiarazioni hanno iniziato a circolare molto prima della messa in onda della puntata, suscitando indignazione online.Alla domanda della giornalista su come reagirebbe il politico a un’eventuale omosessualità del figlio, La Russa ha risposto così:. Perché credo che una persona come me, eterosessuale, voglia che il figlio gli assomigli. Ma se non succede, pazienza. Sarebbe un figlio che non mi assomiglierebbe., è un paragone preciso quello che faccio”.A queste dichiarazioni ha immediatamente rispostotramite il suo segretario generale, Gabriele Piazzoni. Le dichiarazioni sono state riportate su Il Fatto Quotidiano: “Solo lo scorso novembre il presidente La Russa inviava al congresso di Arcigay un inatteso messaggio di saluto in cui si dichiarava ‘sempre in prima linea nella difesa dei diritti‘.La compassione e quel dispiacere che ne è l’origine, sono sentimenti tossici che vediamo di frequente e che producono molta infelicità. Ci sono luoghi in cui i genitori possono imparare a non vergognarsi e a non dispiacersi dei propri figli, facendosi aiutare da altri genitori, o medici e professionisti. Il pre-requisito è capire che quel dispiacere. E questo è un pre- requisito urgentissimo se parliamo di una persona che ricopre la seconda carica dello Stato".Altro topic venuto fuori dall’intervista con la Fagnani riguarda il celebre, con quest’ultimo che ha dichiarato: “Lo vuole mia sorella, perché si è rotta le scatole. Mi ha detto che papà l’ha lasciato a noi, e non a me. Non ce l’ho più. Mi rimprovero di averlo mostrato.”.Su queste dichiarazioni si è esposto Alessandro, che sul suo profilo Twitter ha scritto: “Avere un padre con i busti di Mussolini in camera da letto è sempre un dispiacere”. Infine, La Russa ha risposto alle accuse con queste dichiarazioni: “Leggo di. A una domanda specifica ho risposto che avere un figlio gay sarebbe un piccolo dispiacere, ma non un problema. Poi mi è capitato sul serio: uno dei miei figli andava allo stadio a vedere il Milan, e per me è stato un piccolo dispiacere, nulla di più”.