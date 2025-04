Figo: "Conceicao? Se la società è instabile, l'allenatore è il primo a notarlo e pagare"

Getty Images for Laureus

Luis, ex fantasista portoghese die Barcellona, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista delle due semifinali che attendono i nerazzurri, quella di Coppa Italia contro il Milan e quella di Champions League contro i blaugrana."Quella di Inzaghi è una squadra che lotta per il triplete, col primo pezzo del suo triangolo da conquistare stasera nel derby di Coppa Italia contro il Milan, e lo fa giocando a ottimo livello. Ha un’anima italiana che la porta a difendere con attenzione e la cosa ha fatto sì che in Champions abbia incassato pochissimi gol, però poi nella fase offensiva ha tanti giocatori in grado di fare la differenza".

- “Il Psg. Dopo aver sofferto in Europa nella parte iniziale della stagione viene da una serie di risultati molto positivi e fisicamente sta benissimo, però è difficile fare un pronostico. La mia speranza è che l'Inter possa arrivare in fondo. I mezzi per fare il Triplete li ha".- "E quale allenatore non li ha? Parlo da osservatore esterno, ma penso che se c’è una certa instabilità in società il primo che la nota e la paga è l’allenatore".- "Sono nel calcio da tanti anni e so che il nostro mondo ha la memoria corta. Si fa fatica ad andare oltre l’ultima partita e al Real Madrid la cosa vale ancora di più. Detto questo mi sembra davvero strano che si metta in dubbio la capacità di un allenatore del valore di Ancelotti, che tra le altre cose è il tecnico che ha vinto di più col Madrid. A me pare assurdo che dopo la partita di Champions con l’Arsenal l’unica domanda che si sentiva qui tra radio e tv era sul futuro dell’allenatore. Nel calcio non si può vincere sempre, e la cosa vale anche per il Real".