Dal Real Madrid all'Inter. Fu la strada che decise di percorrere Luis Figo, che ha così spiegato la scelta ai microfoni di Marca: "Ho deciso di andare all'Inter anche se avevo un altro anno di contratto con il Real Madrid. Ho deciso di andarmene perché non stavo giocando regolarmente, e il non sentirmi utile mi uccide. Conoscevo le ragioni per cui non stavo giocando".