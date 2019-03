Luis Figo, ex giocatore dell'Inter, parla al Matchday Programme del suo passato in nerazzurro: "Ho avuto la fortuna di trovare una famiglia in un momento importante per la società a livello di squadra e di vittorie. Eravamo fortissimi e sono felice di aver preso questa decisione. Il giorno dell'addio? Memorabile, da ricordare tutta la vita. Ringrazio Zanetti per la fascia, una dimostrazione di affetto che mi ha commosso".