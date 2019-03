Luis Figo, ex fuoriclasse di Barcellona, Real Madrid e Inter, parla a Marca del suo passaggio in nerazzurro: "Quando fai una scelta pensi sempre che sarà la migliore. Cercavo riconoscimenti e cercavo di migliorare sotto ogni aspetto: a livello economico, di prestigio e titoli. Inter? Quando ho firmato per i nerazzurri cercavo semplicemente la felicità nel calcio".