Figo: "L'Inter non è solo difesa, può vincere il Triplete. Ma c'è una squadra favorita per vincere la Champions"

Federico Zanon

45 minuti fa



In occasione di un evento organizzato dalla Laureus World Sports Academy, del quale è ambasciatore, Luis Figo ha parlato delle ambizioni dell'Inter: "Sbaglia chi dice che l'Inter è solo difesa. Sono convinto che possa vincere il Triplete. Sono solidi in difesa, hanno subito pochi gol in Champions League e ha diversi giocatori in grado di fare la differenza. L'analisi deve essere completa, dire che sono solo una squadra difensiva è limitante".



"Se però devo indicare una favorita per vincere la Champions League dico il Paris Saint-Germain. Hanno avuto una buona continuità nei risultati e fisicamente stanno bene. Il Barcellona può vincere il Triplete? Certo, perché no?".