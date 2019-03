Luis Figo, ai margini del sorteggio di Nyon, ha parlato al Corriere dello Sport: "E' stato un qualcosa di impressionante e incredibile - le sue parole -. Cristiano ha qualcosa di speciale: quando pensi che abbia già dimostrato tutto, ecco che sfodera una prestazine come quella di martedì. La sua è stata una partita straordinaria che certo uno non disputa per caso: è un grande professionista che lavora e si cura sempre al meglio, un campione che ha voglia di dare tutto anche in allenamento. Le sue qualità, invece, gliele ha regalate Madre Natura ed è grazie a quelle che è capace di segnare certi gol. Ribaltare il 2-0 contro l'Atletico non era semplice e la loro è stata un'impresa incredibile. Non mi aspettavo che l'Atletico disputasse un prestazione così scadente, ma quando Cristiano gioca così... Ajax-Juve? E' inevitabile pensare che i biaconeri siano favoriti, ma ho visto gli olandesi battere il Real al Bernabeu e mi hanno impressionato perché possono contare su giovani di talento che vogliono imporre la loro filosofia di calcio. Sono in grado di mettere in difficoltà pure Ronaldo".