Luis Figo, grande ex di Barcellona, Real Madrid e Inter, parla a margine della presentazione de La Notte dei Re di Nicolò Zaniolo, classe '99 giallorosso: "È un grandissimo, credo che abbia qualità. Deve seguire il suo cammino per fare una grande carriera. Il Real Madrid su di lui? Non seguo il mercato. Però quando si tratta di un giocatore bravo, le grandi squadre lo vogliono acquistare".