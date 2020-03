. Che fa paura a tutti. O quasi. Sì, perché mentre il resto del pianeta è immobile, insi corre. Campionato che va avanti, stadi aperti e pieni di pubblico, e seconda giornata che si sta disputando.Lae, prima serie bielorussa, prosegue. E vede la caduta delle grandi, come il, che va ko contro lo, e resta ferma a zero punti dopo due partite, al pari della, che perde il derby contro l': sotto 3-0, ha provato a rimontare, ma in 10 contro 11 si sono fermati al 3-2. Ed è una vittoria storica per l', che batte per la prima volta, in casa, i cugini della Dinamo (nei 14 precedenti sei pareggi e otto sconfitte), e vola a punteggio pieno in vetta alla classifica.La cosa che colpisce è quello che, però, succede sugli spalti: tanti tifosi, tutti vicini, quasi tutti senza mascherina. File all'ingresso, dove viene controllata la temperatura corporea, ma una volta dentro è 'come se nulla fosse'. Eccezione di un mondo che si è fermato.Tifosi che cantano e incitano i propri beniamini. Senza mascherine. Il resto delle foto nella gallery.