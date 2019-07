Filipe Luis, terzino ex Atletico Madrid, prossimo al ritorno in Brasile con la maglia del Flamengo, parla della possibilità di rivedere il connazionale Neymar al Barcellona: "Voglio che torni al Barcellona. Nel Barça Neymar è felice, voglio che rinizi a divertirsi e che giochi al fianco di Messi. Lo spero tanto per il bene del calcio brasiliano, anche se so che non sarà facile. James all'Atletico? Uno spettacolo. Avere un giocatore come James Rodriguez all'Atletico non sarebbe affatto male".