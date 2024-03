Filippo Galli: ‘De Ketelaere-Chukwueze? Sbagliato paragonarli’

Ai microfoni di Radio Rossonera l’ex difensore del Milan Filippo Galli parla delle similitudini tra De Ketelaere e Chukwueze in rossonero: "Non penso sia giusto paragonarli, dovrei leggere dati e numeri alla mano, ma il contesto è diverso e ognuno ha le proprie storie all'interno del club, i propri momenti, alti e bassi. Secondo me sono due giocatori diversi, due bravi ragazzi con storie che sarebbe inappropriato confrontare in questo momento".