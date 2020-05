Filippo Galli, ex difensore del Milan, parla in diretta Instagram con Carlo Pellegatti, tornando ai tempi passati, anche quelli prima di Berlusconi: “Farina? Noi eravamo in ritiro e per problemi finanziari Milanello veniva affittato per i matrimoni, poi abbiamo avuto la fortuna che la proprietà passasse a Fininvest”.