L'ex responsabile del settore giovanile del Milan, Filippo Galli, così alla Gazzetta dello sport: “Rendimento elevato della difesa? Gattuso ha sempre lavorato in questa direzione. La fase difensiva è sempre stata la sua prerogativa. Tutto viene costruito da dietro. E’ un lavoro che coinvolge l’intera squadra, in particolare è importante il lavoro degli esterni d’attacco. Su chi mi ha sorpreso di più tra i difensori? Romagnoli ha dimostrato personalità e continuità, ma a me stupisce davvero Calabria: è coraggioso e conosce il gioco, cosa che gli permette di essere molto efficace e performante”.