Filippo Galli riparte dal Parma. Tutto fatto tra l'ex responsabile del settore giovanile del Milan e il club emiliano, come appreso da Calciomercato.com è pronto un contratto di tre anni per Galli, che sarà responsabile dell'area metodologica e tornerà a lavorare con Javier Ribalta (era osservatore in rossonero). Atteso l'annuncio ufficiale.