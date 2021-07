. L'ex bomber del, ora allenatore del, il 9 agosto compirà 48 anni e avrà un figlio dalla compagna, Angela, modella e wedding planner, 31enne che è al suo fianco da qualche anno.Lo ha comunicato lo stesso Superippo sui social: "E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo allora capisci che sarà per sempre... Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre. Ti aspettiamo ometto del nostro cuore.. Siamo già pazzi di te!".