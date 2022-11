Filippo Inzaghi parla a Sportitalia anche del Milan: "Pioli è stato molto bravo. Anche nelle difficoltà non si sono mai disuniti. Maldini e Massara sono stati bravi, hanno fatto scelte importanti. Penso a Donnarumma, che poi è stato sostituito con Maignan. Mi auguro che il Milan faccia bene anche in Champions, mi piacerebbe vedere il Milan nuovamente protagonista in Champions. Fino in fondo? Non è semplice, ma Milan, Inter e Napoli possono dare filo da torcere a tutti. Però poi penso a City, Real Madrid e PSG e non è semplice".