. Da quel momento è successo un po' di tutto, è arrivatoed è stato messo alla porta pur con uno scudetto in più in bacheca, poi è stato scaraventato nel mondo Juve uno comeprotetto fino a quando la situazione non ha cominciato a precipitarecon il fantasma di Max che ha continuato a occupare uno spazio piuttosto ingombrante alla Continassa.Se poi Agnelli e Allegri si incontrano anche solo per un saluto proprio in questi giorni è normale che diventi una notizia pure piuttosto clamorosa: fioccano smentite sul fatto che abbiano persino visto insieme il derby dalla lontana Forte dei Marmi, ma anche solo il fatto che il presidente bianconero non fosse in prima linea allo stadio può trasformarsi in un segnale piuttosto indicativo.La scelta di Pirlo, è noto, porta in calce la firma di Agnelli che lo ha sostanzialmente imposto dopo aver digerito più che approvato quella di Sarri. E non abbandonerà l'attuale tecnico tanto facilmente, l'input societario è quello di difenderlo sempre e comunque, persino di confermarlo per la prossima stagione nonostante tutto. Quasi tutto.la parola fallimento non sarebbe solo un eufemismo. Ha bisogno di parlare con qualcuno che conosce l'ambiente pur essendo esterno,, non solo nella squadra ma soprattutto a livello dirigenziale, perché i rapporti con la coppia Nedved-Paratici invece facevano parte degli ingredienti principali che avevano portato alla separazione del 2019. E pure nello spogliatoio ci sarebbe qualcuno di troppo.