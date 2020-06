Niente Ataturk di Istanbul, la finale della Champions League 2019/20 può cambiare sede per l'emergenza coronavirus e le soluzioni al vaglio della Uefa sono diverse. E alla lista, si aggiunge una nuova candidata: Madrid. Il sindaco della capitale spagnola, José Luis Martínez-Almeida, ha spiegato a 13tv: "So che si stanno prendendo accordi e voglio dichiarare il sostegno assoluto del municipio alla finale di Champions League a Madrid - riporta calcioefinanza.it -. Abbiamo le condizioni di sicurezza adeguate, abbiamo le infrastrutture e i servizi pubblici per sostenerla e invierebbe un messaggio al mondo che, nonostante il dramma che abbiamo vissuto, Madrid non si arrende ed è di nuovo in crescita".