Voglia di Inter, sognando la Coppa. All'Ataturk come al Meazza, aperto dal Comune per chi non ha avuto la fortuna di trovare un biglietto per la finale di Champions League contro il Manchester City, in programma a Istanbul sabato alle 21. Ieri, nel giro di sette ore, sono andati esauriti i 43 mila tagliandi messi in vendita (fino alle 15 c'è stato spazio per chi aveva diritto alla prelazione, ovvero gli abbonati di campionato e dei soci Inter Club. Dalle 16 è cominciata la vendita libera fino a esaurimento posti). Aperti per la visione i settori rosso, verde e blu, con i seguenti costi: il primo anello e il parterre 20 euro, il secondo anello 14 euro e il terzo anello 10 euro. La partita sarà visibile su un maxischermo di 400 metri quadri posizionato sul primo anello arancio.







ISTRUZIONI - I cancelli apriranno alle ore 19 e il prepartita verrà animato dall’intrattenimento di Radio 105. Nell’attesa del fischio d’inizio della sfida dello stadio Atatürk, ci sarà inoltre un filo diretto tra Milano e Istanbul, con collegamenti e immagini dalla capitale turca. Al termine della gara i tifosi dovranno abbandonare lo stadio, indipendentemente dal risultato della gara.