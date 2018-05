Il Real Madrid cerca una storica tripletta, il Liverpool invece insegue un trionfo che manca dal 2005, quando i Reds rimontarono il Milan nell’incredibile notte di Istanbul. Alla vigilia della finale di Champions League il pronostico è in bilico su tabellone SNAI. I Blancos hanno vinto le ultime due finali e partono da logici favoriti, dati a 1,65 nella scommessa su chi alzerà il trofeo. I Reds hanno disputato una Champions a livelli eccelsi: per loro solo un ko, quello ininfluente nella semifinale di ritorno contro la Roma e su di loro la proposta sale a 2,20. Distanze simili nell’«1X2», la vittoria del Real Madrid al 90’ vale 2,20, il pareggio è a 3,80, il Liverpool è dato invece a 3,10. Qualche quota amarcord per chi ha buona memoria: gli inglesi hanno conquistato le ultime due coppe dopo i calci di rigore (contro Roma e Milan), farlo anche questa volta con i tiri dal dischetto pagherebbe 14. L’ultima volta che, invece, hanno vinto una finale ai tempi regolamentari è stato nel 1981, proprio contro il Real Madrid. Allora vinsero per 1-0, risultato che replicato domani sera a Kiev pagherebbe 15. Le statistiche delle due formazioni, però, lasciano presagire un finale ben più abbondante: si affrontano i due migliori attacchi della Champions. Sono ben 40 le reti segnate dal Liverpool, 30 quelle dal Real, più che logico pensare a un match carico di reti: la scommessa Over (almeno 3 marcature totali) vale 1,43, il Goal (entrambe le formazioni a segno) scende a 1,38.