Dopo il successo del Chelsea di Sarri contro l’Arsenal in Europa League, domani sera andrà in scena la finale di Champions con un altro derby inglese: protagoniste Tottenham e Liverpool e gli scommettitori di Betaland hanno puntato sui Reds. Quasi un plebiscito per la formazione di Klopp, visto che il 90% delle giocate sulla lavagna «1X2» sono finite proprio sul «2» al 90’, esito bancato a 1,91. Meno fiducia - si legge in una nota - nei confronti del pareggio a 3,60 e del segno «1» a 4,40. In lavagna anche la possibilità di puntare su quale squadra si laureerà campione d’Europa allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid. Spurs o Reds? Chi alzerà la coppa dopo anni di dominio del Real? Il successo di Salah e compagni anche ai rigori o ai supplementari vale 1.53 ed è stato scelto addirittura dal 98% degli scommettitori Betaland. C’è un 2% pronto quindi ad esultare in caso di successo del Tottenham a quota 2.55.