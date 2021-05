Il tetto d'Europa chiama, siamo all'ultimo atto. Alle 21 Manchester City e Chelsea si affrontano all'Estádio do Dragão di Porto per la finale di Champions League: da una parte i Cityzens all'esordio assoluto in finale della massima competizione europea (già vincitori di Premier e Coppa di Lega inglese) e Guardiola, che torna in finale dieci anni dopo l'ultima volta; dall'altra i Blues (vincitori dell'edizione 2011-12) e Tuchel, alla seconda finale di Champions consecutiva dopo quella della scorsa stagione alla guida del PSG (persa contro il Bayern Monaco). Faccia a faccia per decretare quale sarà la nuova squadra regina del Vecchio Continente.



STATISTICHE E PRECEDENTI - I precedenti più recenti sorridono al Chelsea, che ha vinto le ultime due partite in tutte le competizioni contro il City, entrambe da quando è subentrato Tuchel. Il club di Manchester è la nona squadra inglese a raggiungere una finale di Coppa dei Campioni/Champions League e per il terzo anno consecutivo una delle due squadre giocherà per la prima volta la finale di Coppa dei Campioni/Champions League (Tottenham nel 2019, PSG nel 2020, Man City nel 2021). Guardiola cerca la sua terza Champions personale (ne ha vinte due con il Barcellona nel 2009 e nel 2011) e sarebbe il terzo allenatore a farlo nella storia insieme a Carlo Ancelotti (2003 e 2007 con il Milan, 2014 con il Real Madrid) e Zinedine Zidane (2016, 2017 e 2018 sempre con il Real), il City cerca la 12esima vittoria in questa Champions: eguaglierebbe il record del Real Madrid del 2001-02. Tuchel, invece, è il primo allenatore a raggiungere la finale di Coppa dei Campioni/Champions League in due stagioni consecutive con club diversi, ma rischia un record negativo: potrebbe essere il terzo allenatore a perdere una finale in due stagioni consecutive dopo Marcello Lippi (1997 e 1998, Juventus) ed Héctor Cúper (2000 e 2001, Valencia).



Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di Manchester City-Chelsea.



FORMAZIONI UFFICIALI



Man City: Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Zinchenko; Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne; Mahrez, Sterling, Foden.



Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Havertz, Mount; Werner.​



