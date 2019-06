Ultimo atto. Questa sera Tottenham e Liverpool, dopo un cammino lungo e difficile, si giocano la coppa più ambita, la Champions League. Duello tutto inglese, così come è stato per l'Europa League. Ma la partita vedrà anche la sfida tattica tra Klopp e Pochettino: per il primo, dopo 6 finali perse, quello di oggi è un match che vale una carriera. L'argentino invece è un debuttante a questi livelli. Harry Kane è il dilemma della vigilia per gli Spurs, mentre tra le fila dei Reds recupera Firmino ed è vivo il ballottaggio tra Wijnaldum e Milner.



LE PROBABILI FORMAZIONI (diretta ore 21 Rai1, Sky Sport 1 e Sky Sport Football)



TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Sissoko; Eriksen, Alli, Son; Kane.

A disposizione: Gazzaniga, Lamela, Dier, Llorente, Wanyama, Foyth, Davies.

Allenatore: Mauricio Pochettino



LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

A disposizione: Mignolet, Milner, Lovren, Sturridge, Origi, Shaqiri, Gomez.

Allenatore: Jürgen Klopp