È la notte della finale di Champions League. Prestigiosa designazione perche è stato chiamato a dirigere il match in programma domenica 23 agosto alle ore 21:00, tra le formazioni dele del. L’arbitro italiano scenderà in campo insieme agli assistenti Lorenzo Manganelli e Alessandro Giallatini, mentre al VAR ci sarà Massimiliano Irrati e assistente VAR Marco Guida.- Ammonito Sule per un fallo tattico da dietro ai danni di Di Maria a interrompere una possibile ripartenza in contropiede del PSG.- Ammonito Gnabry per un intervento da dietro ai danni di Neymar. Paredes trattiene poi l'avversario per la maglia e viene anche lui ammonito da Orsato. Corrette entrambe le decisioni.- Primo vero episodio dubbio dal match. Coman supera Kehrer in velocità ed entra in area da posizione defilata, il terzino del PSG appoggia il braccio sulla spalla dell'avversario rallentando e sbilanciando l'esterno del Bayern Monaco che cade a terra. Lieve il contatto, con Coman che viene sì toccato, ma sembra accentuare la caduta. Proteste del club tedesco, ma per Orsato e il Var è tutto regolare. Episodio davvero al limite.- Coerenza con la decisione precedente per Orsato, che non ammonisce Kimmich per un fallo tattico ai danni di Mbappé. Stesso metro utilizzato in precedenza, l'arbitro preferisce non estrarre il giallo non trattandosi di un'azione pericolosa.- Fallo tattico di Marquinhos ai danni di Lewandowski, Orsato non ammonisce il giocatore del PSG. Poteva starci il giallo per il giocatore del PSG che ha trattenuto nettamente il polacco poco prima della trequarti.- Ammonito Davies per una trattenuta col braccio destro ai danni di Kehrer. Decisione corretta dell'arbitro Orsato, il giocatore del PSG era riuscito a smarcarsi non lontano dall'area di rigore del Bayern Monaco.