CR7-Salah, sfida totale. Se si parla di gol è impossibile prescindere dai due uomini più attesi della finale di Champions. La sfida tra Cristiano Ronaldo (15 reti in questa edizione della Champions) e Mohamed Salah (10 gol fino a qui) viene declinata dai quotisti in tutte le possibili sfumature. Si parte dalla più classica delle scommesse, quella su un gol durante la gara: CR7 è dato a 1,75, l’egiziano sale a 2,00. Il portoghese è favorito anche nel testa a testa su chi realizzerà più gol domani sera: è a 2,25, contro il 3,10 del suo avversario. Per l’occasione SNAI ha “sfoderato” anche alcune scommesse speciali: è possibile prevedere come ogni singolo giocatore andrà in rete durante il match. Nel caso della sfida CR7-Salah, il portoghese è dato a 15 per un gol su punizione, mentre l’egiziano, micidiale mancino, pagherebbe 2,25 per una rete di sinistro. Infine, la sfida va anche oltre il 90’ con le scommesse su chi sarà giudicato miglior giocatore in campo. Ronaldo “man of the match” è piazzato a 5,50, il riconoscimento a Salah vale invece 6,50.