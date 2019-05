Dopo l’esodo dei tifosi di Arsenal e Chelsea verso Baku per la finale di Europa League, ora tocca a quelli di Liverpool e Tottenham partire per la finale di Champions League: visti e considerati i prezzi degli aerei, quasi inavvicinabili per gli inglesi che devono raggiungere Madrid per vedere la partita, Simon Wilson, youtuber famoso in Inghilterra, ha deciso di intraprendere il viaggio in auto, considerato che tra pedaggi, benzina, cibo e persino l'acquisto della vettura avrebbe speso meno.



SKODA DA 40 EURO E VIA VERSO MADRID - Come racconta il Liverpool Echo, Wilson è partito con una Skoda usata, comprata per 40 sterline, verso Madrid per sostenere il Liverpool: "Sono stato fortunato, ho avuto il biglietto attraverso l’estrazione tra gli abbonati, ma non volevo prenotare i viaggi. Quando sono andato a controllare, i voli costavano uno sproposito, circa 800 sterline. Ho chiamato mio fratello Ben e gli ho detto di trovarmi la macchina più economica da comprare subito. C’è uno dei miei follower che è un tifoso del Tottenham, non riesce mai ad andare alle partite perchè lavora, ma stavolta viene con noi per godersi l’atmosfera". Nel frattempo, sui social si moltiplicano gli avvistamenti della Skoda da 40 sterline e dei due eroi.