C’è grande attesa per la finale della competizione continentale per club più prestigiosa dell’intera stagione. Sabato prossimo alle 21, Tottenham e Liverpool si affronteranno per conquistare la Champions League, croce e delizia delle principali squadre europee. Dopo l’Europa League vinta dal Chelsea contro l’Arsenal, si tratta della seconda finalissima tutta anglofona. Nonostante il confronto sia secco, privo dunque di chance legate al ritorno, il pronostico - si legge in una nota - è smaccatamente a favore del Liverpool nelle quotazioni offerte dal provider Microgame. I segni principali, infatti, sono così proposti: Tottenham – Liverpoool 1(4.10) X(3.55) 2(1.90). Quota più che doppia per gli Spurs che avranno a disposizione 90 minuti, oltre ai supplementari ed agli eventuali rigori, per ribaltare il pronostico e mettere le mani sulla coppa dalle grandi orecchie. Ma mentre gli equilibri tra le due squadre si presentano sbilanciati, c’è una scommessa proposta sempre da Microgame che vede rimescolate le possibilità di vittoria e le speranze degli outsider. Chi risulterà nella finalissima il giocatore decisivo? Chi sarà insignito dalla Uefa del riconoscimento di Man Of The Match? Secondo il provider leader in Italia quelle proposte qui di seguito sono le chance dei protagonisti. Salah (4.50); Mane (7.00); Kane (7.50); Eriksen (10.00); Van Dijk (12.00); Son (10.00); Lucas (10.00); Sturridge (12.00); Firmino (12.00); Alli (12.00); Llorente (12.00); Origi (12.00); Shaqiri (15.00) ; Sissoko (20.00); Lamela (20.00); Alexander (22.00); Lloris (20.00); Robertson (25.00); Alisson (25.00); Henderson (30.00); Oxlade (30.00); Winks (30.00); Dier (30.00) ; Lallana (30.00); Milner (30.00); Rose (30.00); Trippier (30.00); Wijnalduum (30.00); Fabinho (30.00); Altro (10.00).