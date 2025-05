Betis-Chelsea LIVE, le formazioni ufficiali della finale di Conference League: Isco sfida Palmer

Getty Images

E' la sera della, e, per la prima volta in assoluto, non c'è una squadra italiana all'ultimo atto. La Roma ha vinto la prima edizione nel 2022 a Tirana, mentre la Fiorentina ha perso le successive due finali a Praga e ad Atene. I viola, quest'anno, si sono fermati in semifinale, ma ci riproveranno l'anno prossimo. Al posto loro, ecco ildi Siviglia, vittorioso nel doppio confronto ai supplementari e opposto agli inglesi delnella finalissima di Breslavia (Wroclaw) in Polonia.I londinesi, favoritissimi fin dall'inizio della competizione, hanno avuto gioco facile in semifinale contro gli svedesi del Djurgarden:adesso deve battere il suo maestroper sollevare il trofeo e poi presentarsi con le migliori credenziali alla prossima Champions League, cui si è qualificato attraverso il campionato. Il Betis, che vinca o che perda stasera. è qualificato tramite la Liga alla prossima Europa League. In palio "solo" il primo trofeo europeo della sua storia, alla prima finale continentale in assoluto.

non presentano sorprese: Bakambu e Jackson sono gli attaccanti con alle spalle i terzetti estremamente tecnici composti da Antony, Isco ed Ezzalzouli per gli spagnoli e da Madueke, Palmer e Pedro Neto per gli inglesi.Adrian; Sabaly, Bartra, Natan, RodrIguez; Cardoso, Fornals; Antony, Isco, Ezzalzouli; Bakambu. All. Pellegrini.Jorgensen; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Pedro Neto, Palmer, Madueke; Jackson. All. Maresca.