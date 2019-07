Ultimo atto per decretare la nuova regina: alle 21 va in scena la finale di Coppa d'Africa, Senegal e Algeria si giocano il titolo all'International Stadium del Cairo, in Egitto. Leoni della Teranga a caccia del loro primo trionfo, mentre i Guerrieri del Deserto hanno già vinto la competizione nel 1990. Uganda, Benin e Tunisia le vittime del Senegal nella fase a eliminazione diretta di questo torneo; Guinea, Costa d'Avorio e Nigeria quelle dell'Algeria. Tante conoscenze della Serie A in campo per questa finalissima: non ci sarà il napoletano Koulibaly (squalificato), mentre l'ex Inter Keita e l'ex Milan Niang affiancheranno l'attaccante Sadio Mané del Liverpool con la maglia del Senegal; dall'altra parte, tra le fila dell'Algeria, oltre al fantasista del Manchester City Riyad Mahrez, ci saranno Bennacer, regista prossimo al trasferimento in rossonero, e Ounas del Napoli.



Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di Senegal-Algeria.



FORMAZIONI UFFICIALI



Senegal: Gomis; Gassama, Sabaly, Sane, Kouyate; Gueye, Ndiaye; Saivet, I. Sarr, Mané; Niang.



Algeria: Mbolhi; Zeffane, Bensebaini, Benlamri, Mandi; Mahrez, Feghouli, Bennacer, Guedioura; Belaili, Bounedjah.